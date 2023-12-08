Marmaris’te gençlerin tehlikeli eğlencesi karakolda bitti

Olay, Marmaris ilçesi belediye yat limanında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 genç bir teknede eğlenirken içlerinden biri havaya ateş açmaya başladı. Yaklaşık 6 el silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye devriye ekipler ve yunus polisleri sevk edildi. Polisleri gören ve alkollü oldukları iddia edilen gençler, silahı denize attı. Gençlerin attığı silah ise deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunup asayiş ekiplerine teslim edildi.

Yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan olayda, 4 genç ifadeleri alınmak üzere gelen polis merkezine götürülürken, denizden çıkarılan silahın da incelenmeye alındığı öğrenildi.