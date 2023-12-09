Muğla’da dere taştı işyerlerini su bastı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde sağanak yağışla birlikte bir derenin taşması sonucu evleri ve işyerlerini su bastı. Ağaçlar ve direkler devrildi, mahsur kalan 4 kişi ile bir kedi, ekipler tarafından kurtarıldı. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bitez Mahallesi'ndeki dere taştı. Dere kenarındaki bir evin demir kapısı kırıldı, bahçe ve ev suyla doldu. Binada yaşamını sürdüren 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ve polis ekipleri, mahsur kalan 4 vatandaşı ve bir kediyi kurtardı. Esnaf, suyla ağırlaşan tente çökmesin diye dakikalarca elindeki sırıkla destek verdi. Gümbet Mahallesi'nde yağış sebebiyle bir ağaç ve aydınlatma direği devrildi, yol trafiğe kapandı.