Ayağından 37 cm tel çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Nazika Kandemir'in (58) sağ ayak topuğunun üstünden 37 santimetre uzunluğunda tel çıktı. Daha önceki operasyonlarda bir ihmal olup olmadığının tespiti için Kandemir, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nazika Kandemir, geçtiğimiz günlerde evde oturduğu sırada topuğunda bir ağrı hissetti ve sağ ayak topuğunun üst kısmında metal bir tel olduğunu fark etti. Ortopedi doktoru tarafından Kandemir'in bacağından 37 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı. Ardından çekilen röntgende Kandemir'in ayağında 5 parça halinde başka tellerin de olduğu ortaya çıktı.