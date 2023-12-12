Otomobilin çarptığı bisikletli can verdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Serdar Levent Kaşıkara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Menteşe kent merkezinde meydana geldi. Düğerek istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan Haydar Kökçü idaresindeki otomobil, 32 Evler Kavşağı'na dönmeye çalışan Serdar Levent Kaşıkara'nın kullandığı bisiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Serdar Levent Kaşıkara hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsü Haydar Kökçü'yü gözaltına aldı.