Cinayet planını seri katil filmleriyle yapmış

Muğla'nın Datça ilçesinde 17 Haziran günü Sevgi Ağı, kızı Özlem Tutlu ve işsiz olan damadı Ali Murat Tutlu arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ali Murat Tutlu, ekmek bıçağı ile kayınvalidesi Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sevgi Ağı yaşamını yitirdi, Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu gözaltına alındı.

"EŞİMİ BIÇAKLAYACAKTI"

Damat Tutlu, savcılıktaki ifadesinde, kayınvalidesi Sevgi Ağı ile aynı binada oturduklarını belirterek, "Ailevi sebeplerden dolayı burayı terk etmek istiyorduk. Eşimle beraber buradan ayrılarak, kendi ayaklarımız üstünde durmak istediğimizi kayınvalideme söyledik. Fikirlerimizi beğenmedi. 'Size kahve yapayım' diyerek mutfağa gitti. Mutfaktan aldığı bıçakla Özlem'in üstüne yürüdü ve yatak odasına doğru kovaladı. Eşimi bıçaklamak için hamle yapacağı sırada tuttum. Bu sırada elim kesildi ve bıçak elimde kaldı. Elimdeki bıçakla kendimi savunarak, hedef gözetmeksizin birden fazla bıçak darbesi vurdum. Daha sonra yere yığıldı. Eşime telefonumu vererek 112'ye haber vermesini söyledim" dedi.

"OLAYI NET GÖREMEDİM"

Özlem Tutlu da ifadesinde, "Bozüyük'e yerleşmeye karar verdik. Anneme söylemek için konuşmaya başladık. Torunundan uzak kalamayacağını, Datça'dan ayrılmamamızı istedi. Annem, mutfaktan elinde bıçakla geldi. 'Torunumu götüremezsiniz' diyerek bıçakla üzerime yürüdü. Yatak odasına doğru koştum. Annem bıçakla bana saldırmaya çalışıyordu. Yatağın üzerine çıktım. Eşim, annemin elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Ali'nin parmakları kesildi. Annem hala saldırmaya çalışıyordu. Yaşanan arbede sırasında eşim bıçağı almayı başardı. Olayın şokundaydım. Eşim beni korumak için bıçağı gelişigüzel salladı ve annemin boğazına denk geldi. Net olarak olayı göremedim" ifadelerini kullandı.

PLANLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Savcısı Etem Aydın, cinayete ilişkin iddianame hazırladı. Otopsi raporunda, Sevgi Ağı'nın kesici- delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar kesisinden gelişen kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Evde yapılan aramada koli bandı, eldiven, makas, ip, içerisinde yakıt jeli olan plastik şişe bulunduğu iddianamede yer aldı. İddianamede, Tutlu çiftinin olay yaşanmadan önce Sevgi Ağı'yı öldürmeye karar vererek, tasarladıkları plan dahilinde kullanmayı düşündükleri bandı ve ipi temin ettikleri belirtildi. Ali Murat Tutlu'nun Facebook hesabında isminin yanında 'ZukoZila' yazdığı, bu kelimenin de Nyanja dilinde, 'Öleceksin' anlamına geldiği, 2021 tarihli bir paylaşımında ise seri katil filmleri önerisi istediği anlatıldı. İddianamede, Ali Murat Tutlu ile Özlem Tutlu'nun eylem birliği içerisinde hareket edip, olay tarihinde evine gittikleri Sevgi Ağı'yı tasarladıkları plan kapsamında öldürmek kastı ile birden fazla kez bıçaklamak suretiyle öldürdükleri yer aldı. İddianamede Tutlu çiftine 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.