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Haberler Muğla Minibüse çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Minibüse çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

ÖMER KUNDAKÇI
Minibüse çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün Köyceğiz'in Kocabel mevkinde meydana geldi. İskender Yiğit (37), anayol üzerinden dönüş yapmak isteyen Gürkan Aydınhan idaresindeki minibüse çarptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücü İskender Yiğit ile yolcu Yeliz Aksoy'un (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Minibüs şoförü Gürkan Aydınhan gözaltına alındı.
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