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Haberler Muğla Traktörün altında kalarak can verdi

Traktörün altında kalarak can verdi

OSMAN AKÇA
Traktörün altında kalarak can verdi
MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Göldere Mahallesi'nde traktörüyle ağaç çekme işlemi sırasında dengesi bozulan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 57 yaşındaki çiftçi Ali Özkan, hayatını kaybetti. Olay, Milas ilçesi Göldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Özkan, dere yatağında kurumuş bir ağacı traktörüne bağlayarak çekmeye çalıştı. Çekme işlemi sırasında ağacın bir yere takılması sonucu traktörün dengesi bozularak devrildi. Talihsiz çiftçi, devrilen traktörün altında kaldı. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ali Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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