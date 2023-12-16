Acılı annenin isyanı yürekleri burktu

Muğla Fethiye'de Fulya Öztürk'ü 3 yıl önce İzmir'de öldüren kocası Hasan Ozan Baştosun için İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 25 yıl hapis kararı istinaf mahkemesi tarafından bozulunca duruşmalar yeniden başladı. Acılı anne Hüsniye Çelebi, 3 yıldan bu yana devam eden davanın sonuçlanmamasına isyan ederek, kızının Fethiye Taşyaka Şehir Mezarlığındaki mezarını ziyaret edip gözyaşı döktü.

'BEN KONUŞAMIYORUM'

Çelebi, "Kızımı öldüren, mezarda, toprakta çürüten katile en ağır ceza verilsin. Kızım mezarda nasıl çürüyorsa, o da cezaevinde çürüsün" dedi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 yıl önce bir pastanede meydana gelen olayda Fethiyeli 35 yaşındaki bir çocuk annesi Fulya Öztürk, eski eşi Hasan Ozan Baştosun tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Kızının mezarını ziyaret eden acılı anne Hüsniye Çelebi, "Kızımı öldürdü, kadın cinayeti işlendi. Benim kızım burada mezarda yatıyor. O annesiyle konuşabiliyor. Ben kızımla konuşamıyorum. Biz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bekliyoruz" şeklinde konuştu.