Dedelerin okey kavgası tatlıya bağlandı

Muğla Milas'ta okey masasında çıkan tartışma sonrası ıstaka ile birbirlerini yaralayan 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi'nin kavga görüntüleri, ülke genelinde gündem olmuştu. Dedeleri barıştırmak için AK Parti Milas Belediye Başkan aday adayı Barış Saylak devreye girdi.

SARILIP BARIŞTILAR

Barış Saylak, Nuri ve Celal amcayı kavga ettikleri kıraathanede bir araya getirdi. İki dede gözyaşları içinde barıştı ve ardından birlikte çay içti. İkili daha sonra karakola giderek şikayetlerini geri çekti. Nuri Tüfekçi olay nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek, "Barış Bey'in hatırı için barıştım. Şikayeti geri çekeceğim. Ben her zaman söyledim, şikayetçi olmayacaktım" dedi. Celal Çoban ise özür dileyerek, "Barış beye çok teşekkür ederim. Barıştığım için çok mutluyum. Abime her zaman saygılıyım. Kabahat bende ve abime barıştığı için çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve mahcubum" diye konuştu.