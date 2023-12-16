Katil duruşmada bahanelere sığındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gelini Hatice Öğüt'ü öldürüp cesedini ateşe verdiği iddia edilen Kamil Öğüt hakkında kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Kamil Öğüt, "Hap kullanıyordum. Şeker hastasıydım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni zorlamayın. Konuşmak istemiyorum" dedi. Seydikemer Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt (72), bu yıl 25 Nisan'da, ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü (46), av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Öğüt, gelinin cesedinin üzerine samanları atıp, ateşe verdi. İlk duruşmada Öğüt, "Beni zorlamayın. Konuşmak istemiyorum" dedi. Duruşma, ileri tarihe ertelenirken, sanık Kamil Öğüt'ün tutukluluğunun devamına karar verildi.