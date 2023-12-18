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Haberler Muğla Cinayetten aranan adam eğlencede yakayı ele verdi

Cinayetten aranan adam eğlencede yakayı ele verdi

VURAL EFECİK
Cinayetten aranan adam eğlencede yakayı ele verdi
Muğla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahıslara yönelik saha çalışmasında, Antalya'da kasten adam öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay karara bağlanmış hapis cezası olan ve aranan M.K.'nin Marmaris barlar sokağında olduğunu belirledi. Ekipler, Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları ile gerekli tedbirleri alarak M.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Marmaris polisi suç ve suçlulara yönelik çalışmaların 7 gün 24 saat esası ile hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
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