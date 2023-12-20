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Haberler Muğla Meteoroloji'den Bodrum'a uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji'den Bodrum'a uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesine fırtına ve çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İHA
Meteoroloji’den Bodrum’a uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji'den yapılan yağış uyarısında "21.12.2023 Perşembe günü Ege kıyılarında etkili olacak sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla il geneli ile Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m2); Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de Bodrum ve Antalya'nın Kumluca ilçeleri arasında fırtına beklendiğini belirterek yaptığı uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, bugün (20.12.2023 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, (21.12.2023) Perşembe günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli omalıdır." ifadelerine yer verdi.

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