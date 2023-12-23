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Haberler Muğla Araçlar karşı refüje geçti: 2 kişi yaralandı

Araçlar karşı refüje geçti: 2 kişi yaralandı

HABER MERKEZİ
Araçlar karşı refüje geçti: 2 kişi yaralandı
Muğla- Aydın karayolu kontrol noktası yakınında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.T idaresindeki otomobil Muğla-Aydın karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjden karşı şeride geçerek P.A idaresindeki otomobile çarptı. Aracın savrularak R.G. idaresindeki araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı P.A ve S.B olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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