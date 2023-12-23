Otobüs şoförü yola değil cep telefonuna baktı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (MUTTAŞ) Dalaman Havalimanı'ndan Marmaris seferi yapan yolcu otobüsü şoförünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Dalaman Havalimanı'ndan 20 Aralık 2023 günü yolcularını alan MUTTAŞ havalimanı yolcu servis otobüsü şoförü, hareket eder etmez kulaklıklarını takarak seyir halinde mesajlaşmaya başladı. Saatte 90 ila 100 kilometre arası hız yaparken mesajlaştığı anlar tepkilere neden oldu. Yolcular "Canımız kimlere emanet. Allah korusun" yorumları yaptı.