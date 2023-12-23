Sahte profille vurgun yaptılar

Muğla'da sosyal medyada sahte profil oluşturarak erkekleri dolandıran kişiler olduğu ihbarı alındı. Sosyal medyada oluşturulan bu profillere kadın fotoğrafları koyarak, erkeklerle sohbet ettikleri, sonrasında da 'Biz avukatız' şeklinde tehdit ederek para istedikleri öğrenildi.

HERKESE 'AVUKATIZ' DEMİŞLER

Muğla'da yaşanan olayda Ekbercan Kafes (24), Semi İşlek (21) ve Hakkı Baran Boyraz'ın (24) 6 ay boyunca insanları dolandırdıkları ve toplamda 10 milyon lira para elde ettikleri tespit edildi. 'Konuştuğunuz kişi küçük yaşta' yalanıyla da ailelerin şikayetçi olmaması için para talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ekbercan Kafes, Semi İşlek ve Hakkı Baran Boyraz tutuklandı.

BİRİ TEKNİKER İKİSİ İŞSİZ

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri kentte sosyal medya üzerinden dolandırıldığını ve mağdur olduğu söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine geniş çağlı soruşturma başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmada gözaltına alınan Ekbercan Kafes'in bir hastanede tekniker, Semi İşlek ve Hakkı Baran Boyraz'ın ise işsiz olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.