Eğlenceleri kana bulandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanında 2 arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bacaklarına aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ramazan Korkutata yaşamını yitirdi, hafif yaralanan Sercan Adıgüzel ise tutuklandı. Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Hilmi Uran Meydanı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

İddiaya göre, mekanda eğlenen Ramazan Korkutata (39) ve arkadaşı Sercan Adıgüzel (35) arasında gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün etkisiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Bacaklarına aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ramazan Korkutata, olay yerinde çok kan kaybetti. Yaralıya ilk müdahaleyi tesadüfen bölgede bulunan sağlık çalışanı yaptı. Ramazan Korkutata ve Sercan Adıgüzel hastaneye kaldırıldı. Korkutata, tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Adıgüzel ise polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan hayatını kaybeden Ramazan Korkutata ile katil zanlısı Sercan Adıgüzel'in Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmede çalıştıkları öğrenildi.