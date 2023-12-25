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Haberler Muğla Yolda kalan aracı ayaklarıyla itmişti! O şahsa ceza 2 bin 180 TL ceza

Yolda kalan aracı ayaklarıyla itmişti! O şahsa ceza 2 bin 180 TL ceza

Muğla’da geçtiğimiz günlerde yolda kalan aracı, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla iten şahsın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçerek şahsa 2 bin 180 lira para cezası kesti.

İHA
Yolda kalan aracı ayaklarıyla itmişti! O şahsa ceza 2 bin 180 TL ceza

Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde arıza yapan aracın olay yerinden kaldırılması için çekici yerine insan kullanıldı. Yolda kalan araca bir kişinin başka bir aracın kaput kısmına uzanıp tutunmak suretiyle ayakları ile arızalı aracı AVM kavşağına kadar götürdüğü tespit edildi. Öndeki aracı iten arkadaki araçtan cep telefonu ile çekilen video görüntülerin sosyal medya ve basın da yer alması üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hareket geçti.

Karayolları Trafik Kanunu maddelerine aykırı kural ihlalleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden tespit edilen, trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmekten, sisli ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte gece sis lambası yakmak, trafik işaret ve levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamaktan dolayı ihlal yapan araca toplamda 2 bin 180 lira trafik idari para cezası kesildi.

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