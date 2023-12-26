Kadın kıyafeti giydirip direğe bağladılar

MUĞLA Milas'ta, 4-5 kişilik bir grup, 34 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen bir erkeği konuşmak için telefonla bulundukları yere çağırıp darp etti. Gruptakiler, bu kişiyi silah tehdidi ile etkisiz hale getirip soyduktan sonra kadın kıyafeti giydirdiler. Parmaklarına oje sürüp makyaj yaptıkları adamı işkence ederek ölüme terk ettiler. Olay ise vatandaşların direğe bağlı yaralı bir erkeği görüp güvenlik ve sağlık birimlerine bildirmesiyle ortaya çıktı. Mağdur, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı