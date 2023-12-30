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Haberler Muğla Yaşlı kadın kendi evinde çıkan yangında can verdi

Yaşlı kadın kendi evinde çıkan yangında can verdi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen feci olayda 81 yaşındaki yaşlı kadın evinde çıkan yangın sonucu alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA
Yaşlı kadın kendi evinde çıkan yangında can verdi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Elmacık Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, ev sahibi Fatma Geren'in (81) alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç da olay yerine gelerek Geren'in yakınlarına başsağlığı dileyip bölgede incelemelerde bulundu

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