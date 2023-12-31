Almanya’dan döndü Türkiye şampiyonu oldu

Down sendromlu Elif Oral'ı (14) ailesi, suya olan ilgisi nedeniyle Almanya'da bir havuza götürdü ancak yetkililer, özel durumundan dolayı Elif'in havuza giremeyeceğini belirterek, aileyi kapıdan geri çevirdi. Yaşanan olay sonrası Osman ve Emel Oral çifti, Elif ile Serebral Palsi hastası oğulları Ege'nin tedavisi için 17 yıl sonra Türkiye'ye kesin dönüş kararı aldı ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Aile, Muğla'da özel çocuklar için imkanlar sunulduğunu öğrenerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat etti.

'KIZIM YÜZMEYİ ÇOK SEVİYOR'

Baba Osman Oral şunları söyledi: "Evimizle havuz arasında mesafe var. Fakat kızımı çok mutlu ettiği için bu yolu seve seve kat ediyoruz." Özel sporcu Elif ise yüzmeyi çok sevdiğini, başarılarından büyük mutluluk duyduğunu, hedefinin ise dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

HİKAYESİ GURURLANDIRDI

Menteşe ilçesindeki yarı olimpik havuzun tüm imkanları seferber edilen Elif, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığı dört stilde de birinci olarak milli takıma davet edildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Elif'in ülke sporu için önemli bir değer olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıldır Elif'in antrenörler eşliğinde çalıştığını ve havuzda her türlü imkanın onun için düzenlendiğini anlatan Açıkbaş, sporcunun hikayesinin kendilerini ayrıca gururlandırdığını dile getirdi. Çalışmalarını antrenörü eşliğinde aralıksız sürdüren Elif ise, yine Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

'MADALYAYLA GİTMEK İSTİYORUZ'

Anne Emel Oral ise bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Anne Oral, "2002 yılında Almanya'ya taşındık ve 17 yıl orada yaşadık. Muğla'da özel çocuklar için çok güzel imkanlar sunulduğunu gördük. Kızım da bu imkanlarla Türkiye şampiyonu oldu. Almanya'dayken kızımı havuza götürmüştüm. Daha kapıdan girer girmez özel durumunu anlamışlar, giremeyeceğini söyleyerek bizi havuzun kapısından geri çevirmişlerdi. Dünya Şampiyonası'nda inşallah başarılı olup, madalyalarla beraber Almanya'da kapısından geri çevrildiğimiz havuza girmek en büyük ahtım" diye konuştu.