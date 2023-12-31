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Haberler Muğla Bodrum'a yılbaşı akını! 10 binden fazla araç giriş yaptı

Bodrum'a yılbaşı akını! 10 binden fazla araç giriş yaptı

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezlerinden olan Bodrum ilçesi yeni yıla girmek isteyenlerin akınına uğradı. İlçeye son 24 saatte 10 binden fazla araç giriş yaparken jandarma ve polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

DHA

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, yeni yıla 1 gün kala ilçede denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, polis ve jandarma ekipleri tarafından hem Güvercinlik hem de Torba Uygulama Noktası'nda denetimler gerçekleştirildi.

Bodrum’a yılbaşı akını! 10 binden fazla araç giriş yaptı

Denetimlere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek katıldı. Denetimlerde bomba arama köpeği tarafından araçlara yönelik inceleme yapıldı. Ekiplerce sürücülere trafik sorgusu gerçekleştirilirken asayiş yönünden de sorgulamalar yapıldı. İlçe Kaymakamı Çit tatil için Bodrum'a gelen vatandaşların yeni yılını kutladı.

Bodrum’a yılbaşı akını! 10 binden fazla araç giriş yaptı

'EKİPLER YILBAŞI GECESİ SAHADA OLACAK'
Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bodrum Torba uygulamasında jandarma ve polis ekiplerimizin denetimlerine katıldık. Bodrum'da yılbaşının iyi geçmesi için jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz ve belediyemiz tedbirlerini aldı. 28 araçlı ekip, 33 asayiş timi ile 1 bomba 2'de uyuşturucu arama köpeği olmak üzere 162 jandarma personelimiz ile 51 emniyet ekibi, 30 araçla, 251 polis personelimiz görev yapacak.

Bodrum’a yılbaşı akını! 10 binden fazla araç giriş yaptı

Sahil güvenlikte ise 9 sahil güvenlik botu ve 79 personel de yılbaşında görev yapacak. Ayrıca 94 zabıta personeli de görev başında olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde insanlarımızın yılbaşını geçirmesini diliyorum. Terörü lanetliyoruz, kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin diyoruz" diye konuştu.

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