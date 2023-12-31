Bodrum’a yılbaşı akını! 10 binden fazla araç giriş yaptı

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, yeni yıla 1 gün kala ilçede denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, polis ve jandarma ekipleri tarafından hem Güvercinlik hem de Torba Uygulama Noktası'nda denetimler gerçekleştirildi.