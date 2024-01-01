Muğla’da yeni yılın ilk gecesi kanlı bitti

Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre M.A. (62) ile M.A. (54) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda M.A. (62), yanında bulunan tabanca ile M.A.'ya (54) ateş etti. 54 yaşındaki M.A. kanlar içinde yere yığılırken, vuran şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma M.A.'nın (62) yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.