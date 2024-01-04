  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Mantar toplamaya gitti 3 gündür kayıp

Mantar toplamaya gitti 3 gündür kayıp

VURAL EFECİK
Mantar toplamaya gitti 3 gündür kayıp
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3 gün önce mantar toplamaya Balan Dağı'na giden İsa Çiftçi'ye hala ulaşılamıyor. 65 yaşındaki Çiftçi, 3 gün önce mantar toplamak için çıktı fakat geri gelmedi. İsa Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çiftçi'nin kaybolduğu alana gelen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Komando birliği, Muğla AFAD, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği, Muğla AKUT ve Orman İşletme ekipleri, Çiftçi'yi bulmak için aramaya katıldı. Özel olarak eğitimli iz takip köpeklerinin de katıldığı 80 kişilik ekiple yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA