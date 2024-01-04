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Haberler Muğla Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç olay sonucu 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 3 kişiden biri de kurtarılamadı.

İHA
Muğla’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Seydikemer'in Çaykenarı Mahallesi'nde M.S. idaresindeki otomobil ile Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki otomobil Fethiye - Kaş yolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Solak (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada T.S., M.S. ve A.D. ise ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdulvahap Deniz tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Diğer iki yaralının tedavisi devam ediyor.

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