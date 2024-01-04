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Haberler Muğla Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

AA
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, belirledikleri 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerin bir adresteki kargo paketinde yaptığı aramada ise kutuda ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu bulunması dikkati çekti.

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