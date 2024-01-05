Muğla’da iki araç birbirine girdi: 3 ölü

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobil Fethiye-Kaş yolunda kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Solak (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Abdulvahap Deniz(49) ve Türkan Solak (29) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.