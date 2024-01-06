Yol kenarına atılan 100 kiloluk bozuk sucuk imha edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Düğerek Mahallesi yakınlarında yol kenarında çok miktarda sucuk olduğunu gören vatandaşlar, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Belediye ve İlçe Tarım ekipleri yaptığı incelemede yaklaşık 100 kilo sucuğun etiketsiz, bozuk ve küflü olduğunu tespit etti.

Menteşe Belediyesi ekiplerince toplanan sucuklar imha edilmek üzere araç ile bulunduğu yerden alındı. İlçe Tarım ve Menteş Belediyesi Zabıta ekipleri imha edilen bozuk sucuklar ile ilgili tutanak tanzim etti.