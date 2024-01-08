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Haberler Muğla 36 düzensiz göçmene kurtarma çalısması

36 düzensiz göçmene kurtarma çalısması

OSMAN AKÇA
36 düzensiz göçmene kurtarma çalısması
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, denize düşen 3 göçmen için arama çalışması başlatıldı. Fethiye açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi. Bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki 35 göçmeni karaya çıkardı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, 4 kişinin denize düştüğü beyanları üzerine Sahil Güvenlik Korveti, helikopteri, gemisi, botu bölgeye sevk edildi.
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