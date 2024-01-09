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Haberler Muğla Felçli kedi yürüteçle özgürlüğüne kavuştu

Felçli kedi yürüteçle özgürlüğüne kavuştu

HABER MERKEZİ
Felçli kedi yürüteçle özgürlüğüne kavuştu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokakta felçli halde bulunan kedi, bir hayvanseverin su boruları ve tekerlekten yaptığı yürüteç yardımıyla adım atmaya başladı. İlçede faaliyet gösteren Doğa Dostu Derneğinin başkanı Gökçen Gökmen Bayram, yaklaşık 1 yıl önce ihbar üzerine ulaştığı sokaktaki engelli kediyi sahiplendi. Veterinere götürdüğü kedinin felçli olduğunun belirlenmesi üzerine Bayram, hayvanı uzun süre fizik tedaviyle ayağa kaldırmaya çalıştı. Kedinin arka ayakları tutmadığı için tedavilerden sonuç alamayan Bayram'ın bir arkadaşı, engelli hayvanlar için yaptığı yürüteçlerle tanınan Ali Yalçın'a internet üzerinden ulaştı. Yalçın, Isparta'da su borusu, pazar arabası tekerleği, kumaş gibi malzemelerle yaptığı yürüteci hiçbir ücret almadan Bayram'a yolladı. Yaklaşık bir yıl aradan sonra yürüteç yardımıyla adım atmaya başlayan "İziy" isimli kedi, artık bahçede dolaşabiliyor ve diğer kedilerle yemek yiyor.
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