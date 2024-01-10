Gelinini öldürüp, cesedini yakmaya çalışan kayınpeder için karar çıktı

Seydikemer'in Atlıdere Mahallesi'nde gelini Hatice Öğüt'ü öldürüp cesedini ateşe veren kayınpeder Kamil Öğüt için karar verildi. İkinci duruşmaya çıkan Kamil Öğüt, daha önce olduğu gibi hasta olduğunu ve olay günüyle ilgili konuşmak istemediğini, olayı hatırlamadığını söyledi.

Öldürülen Hatice Öğüt'ün avukatı duruşmada, sanığın cesedi yakarak canavarca hisle öldürme eylemine dönüştürdüğünü, burada ifade vermeyip susmasının nedeninin de bu olduğunu belirterek, "Hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Öldürülen Hatice Öğüt'ün akrabaları Kamil Öğüt'e, "Hapiste sen de öl, çürüyüp gidersin inşallah" gibi sözler söyleyince, mahkeme salonundan çıkarıldı. Mahkeme heyeti kayınpeder Öğüt'e, canavarca hisle adam öldürme suçunu sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet cezası, ayrıca 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 6 ay hapis cezası verdi.

Olay, Seydikemer'in Atlıdere Mahallesi'nde 25 Nisan günü saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. Kamil Öğüt evin bahçesindeki ahırda bulunan gelini Hatice Öğüt'ü av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, daha sonra gelininin cesedinin üzerine saman atıp benzinle ateşe vererek yaktı. Silah sesi üzerine bölgeye gelen komşular, çıkan yangını söndürdü. Kamil Öğüt, suç aletiyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 2 kilometre ileride ormanlık alanda, cinayette kullandığı tüfekle jandarmaya yakalandı.