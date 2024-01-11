  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Gelinini öldürüp yakan caniye müebbet hapis

Gelinini öldürüp yakan caniye müebbet hapis

ERDOĞAN CANKUŞ
Gelinini öldürüp yakan caniye müebbet hapis

Muğla Seydikemer'de yaşayan Kamil Öğüt (73), geçtiğimiz yıl 25 Nisan'da, ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Öğüt, gelininin cesedini ahırdan aldığı samanlarla kapatıp ateşe verdi.

'ŞEKER HASTASIYIM' DEDİ

Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürülürken, Kamil Öğüt olay yerine 2 kilometre uzaklıktaki ormanda, suç aleti av tüfeğiyle gözaltına alındı. Tutuklanan Öğüt hakkında hazırlanan iddianamede, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, haksız tahrik oluşturan eylem ve saldırı bulunduğuna dair delil elde edilemediği, şüphelinin izinsiz şekilde gelini Hatice Öğüt'ün evinin ahırına girerek konut dokunulmazlığını ihlal ettiği yer aldı.

Duruşmada son sözü sorulan Öğüt, "Şeker hastasıydım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni zorlamayın. Konuşmak istemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanığı, hiçbir indirim yapmadan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA