Gelinini öldürüp yakan caniye müebbet hapis

Muğla Seydikemer'de yaşayan Kamil Öğüt (73), geçtiğimiz yıl 25 Nisan'da, ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Öğüt, gelininin cesedini ahırdan aldığı samanlarla kapatıp ateşe verdi.

'ŞEKER HASTASIYIM' DEDİ

Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürülürken, Kamil Öğüt olay yerine 2 kilometre uzaklıktaki ormanda, suç aleti av tüfeğiyle gözaltına alındı. Tutuklanan Öğüt hakkında hazırlanan iddianamede, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, haksız tahrik oluşturan eylem ve saldırı bulunduğuna dair delil elde edilemediği, şüphelinin izinsiz şekilde gelini Hatice Öğüt'ün evinin ahırına girerek konut dokunulmazlığını ihlal ettiği yer aldı.

Duruşmada son sözü sorulan Öğüt, "Şeker hastasıydım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni zorlamayın. Konuşmak istemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanığı, hiçbir indirim yapmadan müebbet hapis cezasına çarptırdı.