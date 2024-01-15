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Haberler Muğla Muğla'da otelde çıkan yangın panik yarattı

Muğla'da otelde çıkan yangın panik yarattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak alevleri söndürdü.

İHA
Muğla’da otelde çıkan yangın panik yarattı

Muğla Bodrum'da çıkan yangın, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir otelde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel bahçesinde ahşap kapalı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahaleleri sonucunda söndürülürken, yangının çıktığı kapalı alan tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

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