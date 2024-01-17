Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı

Muğla Marmaris'ten Mardin'e giden yolcu otobüsü, D-400 kara yolunun Mersin yakınında bariyere çarpıp devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine gitti. Vali Pehlivan, "40 yolcusu ile Marmaris'ten hareket eden otobüs, 01.15 sıralarında şarampole devrildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" dedi. Öte yandan 9 kişiden 6'sının kimliği tespit edildi. Bu kişilerin şoför Hüseyin Tayşun (43), yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) olduğu açıklandı.