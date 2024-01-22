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Haberler Muğla Muğla'da çıkan yangın korkuttu

Muğla'da çıkan yangın korkuttu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan bir binanın deposunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosiklet zarar gördü.

İHA
Muğla’da çıkan yangın korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depodaki yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler söndürülürken yangında depoda bulunan bir motosiklet zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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