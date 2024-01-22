Muğla’da uzuvları eksik kadın cesedi karaya vurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.