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Muğla'da uzuvları eksik kadın cesedi karaya vurdu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahilde balık tutan bir kişi, bazı uzuvları eksik olan kadın cesedinin karaya vurduğunu fark etti. Cesedin düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA
Muğla’da uzuvları eksik kadın cesedi karaya vurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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