Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuştu! O caniye müebbet hapis

'CİNAYETİ BİR SÜRE SÖYLEYEMEDİM'

Özgür Çet, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Çet'in yanı sıra Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, babası Mehmet Çakar ve yakınları ile Fethiye'deki kadın dernekleri üyeleri katıldı. Hakkında istenilen cezaya ilişkin savunması sorulan Çet, "Sürekli tartışıyorduk. Ne yaptım ise çocuklarım için yaptım. O yüzden cinayeti bir süre söyleyemedim" dedi.



Mahkeme heyeti, Özgür Çet'i 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Heyet, cezada hiçbir indirim uygulamadı. Duruşmayı izleyen Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri alkışlayarak salondan ayrıldı.



Dava sonrası açıklama yapan ailenin avukatı ve baro temsilcisi Hayal Özenç, "Mütalaa bu yöndeydi, biz de katılmıştık. Sanık yine Sevim'in namusunu sorgulayan bir savunma yaptı. Ama mahkeme bunlara dikkate almayarak gereken cezayı verdi. Kadınlar öldürülmesin, bir kişi daha eksilmeyelim" dedi.



Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ise "Kızımın kanı yerde kalmadı. Kız çocuğumu öldürdü inşallah kendisi de cezaevinde çürür" diye konuştu.