Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuştu! O caniye müebbet hapis

Muğla Fethiye'de bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Özgür Çet, geçen yıl 22 Ağustos'ta polis merkezine giderek, kızından öğrendiği kadarıyla kendisi iş yerindeyken eşi Sevim Çet'in evlerinin önüne gelen kırmızı bir araca binerek gittiğini telefonunu da evde bıraktığını anlatıp, kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmalardan sonuç alınamazken, 23 Ekim'de Fethiye'nin Bozyer Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanda vatandaşlar ceset buldu. Kadına ait olduğu belirlenen, üzerinden kimlik çıkmayan çürümüş ceset, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.