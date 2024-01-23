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Haberler Muğla Oğlunu darp eden komşusunu tüfekle vurdu

Oğlunu darp eden komşusunu tüfekle vurdu

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda oğlunun komşusu tarafından darp edildiğini öğrenen E.D., tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada yanında götürdüğü av tüfeğiyle komşusunu bacağından vuran şahıs gözaltına alındı.

İHA
Oğlunu darp eden komşusunu tüfekle vurdu

Muğla'nın Demirciler Mahallesi'nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, E.D. isimli şahıs, oğlu S.E.D.'yi darp ettiği iddia edilen C.G. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle C.G.'ye ateş etti. C.G. av tüfeğinden çıkan saçmalar ile bacağından yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan C.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. E.D. ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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