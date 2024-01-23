Ormanda çuval içinde cesedi bulunmuştu! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde emlak ve oto kiralama işiyle uğraşan Ümit Erol'un (50) ormanda çuvalda cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4'ü tutuklu, 8 sanık için iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Tahsin Akbal (32), Erol'un eski ortağı Fatma Nihal Akbal (50), Burak Aydoğan (30) ve Gökhan İlkay (27) hakkında ağırlaştırılmış müebbet, delilleri gizleyip, yok ettikleri ileri sürülen Aybars Talu S. (24), Erkan D. (34), Sinan E. (45) ve Tevfik Bülent S.'nin (54) ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.