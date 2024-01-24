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Haberler Muğla Dövdüğü gencin annesi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

Dövdüğü gencin annesi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

Muğla'da meydana gelen olayda alkol aldıktan sonra husumetli oldukları genci evinin önünde darp eden 34 yaşındaki Cemal Gül, gencin annesi tarafından tüfekle bacağından vuruldu. Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
Dövdüğü gencin annesi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda bir oto galeride çalışan Cemal Gül, gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gül'ün beraber alkol aldığı arkadaşı, Milas'ın Demirciler Mahallesi'nde yaşayan S.E.D. isimli gençle aralarında sorun olduğunu ve S.E.D.'in kendisine kötü davrandığını söyledi. Bunun üzerine Cemal Gül ve yanındaki dört kişi, iddiaya göre araçlarına binerek Demirciler Mahallesi'ne gitti. Gül ve arkadaşları, telefonla arayıp dışarıya çağırdıkları S.E.D. isimli genci evinin önünde darp etmeye başladı.

Bu olayın ardından tüfekle balkona çıkan S.E.D.'nin annesi E.D. Cemal Gül'e ateş açtı. Bacağından ağır şekilde yaralanan Gül, Bodrum'daki hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Jandarma ekipleri, baba M.D. ve anne E.D.'yi gözaltına aldı. Dün yapılan operasyonla bacağı kesilen Cemal Gül'ün bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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