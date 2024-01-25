Hayalet ağa dolanan yavru kaplumbağa tedavide

Muğla'nın Dalaman ilçesinde hayalet ağa dolanarak yaralandığı belirlenen yavru yeşil deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı. Bir hafta önce vatandaşlar tarafından sol ön yüzgeci misina dolanması sonucu ampute olmuş bitkin vaziyette bulunan yeşil deniz kaplumbağası merkeze getirildi. "Toprak" ismi verilen yavru kaplumbağanın hasar gören sağ ön yüzgeci ameliyat edilerek kesildi. Günlük bakımları yapılan kaplumbağanın rehabilitasyonu ve tedavi süreci özel havuzda gerçekleştiriliyor.