İki asırlık sarnıç yok olabilir

Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe ana yolu üzerinde yer alan 200 yıllık su sarnıcı, bakımsızlık nedeniyle çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Yaklaşık 50 yıl önce yüzeysel bir bakım çalışmasının yapıldığı tarihi su sarnıcının yola yakın bir alanda bulunması nedeniyle yağan yağmur suları ile birlikte sarnıç içine kil ve toprak girdiği açıklandı. Araştırmayı yapan Prof. Dr. Namık Açıkgöz, "Bu sarnıçlar Muğla yöresinde çok yaygın. Genellikle yol güzergâhları üzerinde, daha çok hayvan sulama amaçlı kullanmakla beraber yağmur suyu olduğu için tozlar ve topraklar dibe çöktüğünden insanlar da içebilir. Bu coğrafyaya uygun bir şekilde kullanılan malzemeler, çimento öncesi bir çağa yani en aşağı 200 yıllık bir sarnıç olduğunu gösteriyor" dedi.