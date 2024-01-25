Oğlunu darp edenlere ateş açtı: 1 kişi öldü

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde 4 kişiyle beraber evinin önüne gidip darp ettikleri Süleyman D.'nin (15) babası Mehmet D. (55) tarafından av tüfeğiyle vurulan Cemal Gül (34), 2 gün sonra hastanede öldü. Mehmet D. ve olay anında evde olan eşi Emine D. gözaltına alındı. Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, meydana geldi. Osman G. (15), küpe takan Süleyman D.'nin kulağını çekip, "Sen neden küpe takıyorsun?" deyince taraflar arasında tartışma yaşandı. Osman G., Cemal Gül ve 3 kişiyle Süleyman D.'nin evine gitti. Süleyman D., grup tarafından darp edildi. Baba Mehmet D., av tüfeğini alıp oğlunu döven gruba ateş açtı. Cemal Gül, bacağından yaralandı. Tedaviye alınan Gül, 2 gün sonra hayatını kaybetti.