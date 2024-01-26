Fethiye Belediyesi çeşme bile yapamıyor

MUĞLA Fethiye'nin dünyaca ünlü mahallelerinden Kayaköy'de mezarlık içindeki camide abdest alacak çeşme bulunmuyor. Mahalle halkının konunun çözümü için defalarca CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı başvurulara olumsuz yanıt verildi.

Belediye vatandaşların "Siz yapmıyorsanız biz yapalım" talebine de karşı çıktı. Duruma isyan eden bölge halkı, yaklaşan Ramazan ayı öncesi mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek, "Teravih namazına gelsek bir dert, gelmesek bir dert. Abdest alacak çeşme yok, ihtiyacınızı giderecek tuvalet yok. Olsa olsa bu olay sadece CHP'li belediyenin yönettiği ilçede olur" ifadelerini kullandı.