Milas’ta aynı gün üç kaza biırden oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde dün meydana gelen trafik kazalarında 3 motosiklet sürücüsü yaralandı. İlk kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerindeki adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile kavşaktan çıkan kamyonet çarpıştı. 2. kaza ise Üçgen Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki otomobil, üçgen parka geldiği esnadaO.B. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. 3. kaza ise Dr. İsmail Hakkı Milaslı caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N. idaresindeki otomobil, Doktor Mete Ersoy caddesinden önüne çıkan İ.Ç.T. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Her üç kazada da savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.