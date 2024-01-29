İnşaat Müteahhitleri Derneği’ne baskın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine jandarma tarafından yapılan operasyonda kumar oynayan 45 kişiye 289 bin TL idari para cezası kesildi. Yapılan çalışmalar sonucu, Fethiye'de faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğinde kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından dernek binasına yapılan operasyonda elektrik prizine takılı tombala makinesi, 180 adet pinpon topu, 150 adet tombala kartı, numara levhası, 2 adet haberleşme için el telsizi, gözetlemek için kamera, çok miktarda tombala pulu, 5 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.