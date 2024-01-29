Yahudi asıllı kadına tahliye kararı

Muğla Bodrum'da hayırsever bir aile tarafından Kızılay'a bağışlanan 27 dönümlük arazinin, Yahudi asıllı ABD vatandaşı bir kadın tarafından işgal edildiği öne sürüldü. Türk Kızılay, konuyu yargıya taşıyarak hukuk mücadelesi başlattı. İlk iki duruşmaya katılmayan yabancı uyruklu vatandaş için 3. duruşmada tahliye kararı verildi.

'ARAZİMDEN ÇIKIN'

1974'TE Kıbrıs Savaşı sırasında Uslu ailesi Gümüşlük Dereköy'de bulunan 27 dönümlük araziyi Kızılay'a şartlı bağış yaptı. 2009'da arazi Uslu ailesinin son ferdinin vefat etmesiyle Kızılay'a geçti. Kayıtlara göre 2 yıllığına Şerif Beyazıt Bağcı'ya kiraya verildi. Fakat 2013 ile 2015 yılları arasında şahsın Kızılay hesabına hiçbir şekilde para yatırmadığı belirlendi. Yahudi asıllı Stella Hope Holtzman Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayının ücretini Kızılay hesabına yatırmaya başladı. Bodrum Şubesi tekrar açılınca ücreti ödemeye devam eden Holtzman'ın araziyi boşaltması istendi. Fakat araziye herhangi bir kişi girdiği anda "Burası benim. Arazimden çıkın" diyerek, mülkü sahiplendi. 2021 Ekim'de Kızılay Şube Başkanlığına Sait Güllüoğlu atandı. Türk Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu, Dereköy Mahallesi'nde şu anki değerinin 100 milyon lirayı bulan Kızılay'a ait 27 dönümlük arazinin, ABD vatandaşı bir kişi tarafından işgal edildiğini savunarak, hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi.