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Haberler Muğla Muğla'da kar heyecanı! Yüksek kesimlerde etkili oldu

Muğla'da kar heyecanı! Yüksek kesimlerde etkili oldu

Muğla'da kar heycanı yaşanıyor. Fethiye, Menteşe ile Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı ve güzel görüntü oluştu.

AA
Muğla’da kar heyecanı! Yüksek kesimlerde etkili oldu

Muğla'nın Fethiye, Menteşe ile Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Muğla’da kar heyecanı! Yüksek kesimlerde etkili oldu

Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü merkezi Babadağ ve Mendos Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Nif ile Koruköy Mahallesi de kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Muğla’da kar heyecanı! Yüksek kesimlerde etkili oldu

Menteşe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisi beyaz örtüye büründü.

Muğla’da kar heyecanı! Yüksek kesimlerde etkili oldu

Seydikemer ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer etkisi azalsa da devam ediyor. İlçeye bağlı Seki, Yayla Ceylan Temel, Bekçiler, Doğanlar gibi mahallelerinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla’da kar heyecanı! Yüksek kesimlerde etkili oldu

Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde ise olası bir olumsuzluğa karşı karayolları ekiplerinin yol kenarında hazır beklediği görüldü.

Muğla’da kar heyecanı! Yüksek kesimlerde etkili oldu

Kar yağışının yüksek kesimlerde gece de süreceği belirtildi.

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