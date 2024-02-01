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Haberler Muğla Türk Kızılay Bodrum Şubesi’nden aşevi projesi

Türk Kızılay Bodrum Şubesi’nden aşevi projesi

HABER MERKEZİ
Türk Kızılay Bodrum Şubesi’nden aşevi projesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçeye aşevi kazandırmak için çalışma yapıyor. Türk Kızılay Bodrum Şubesi, ilçede ya da farklı bir bölgede başta deprem olmak üzere yaşanabilecek bir afet durumunda, afetzedelerin yemek ihtiyacının giderilmesi için aşevi projesi hazırladı. Konacık Mahallesi belde belediyesi iken belediye tarafından tahsis edilen 403 metrelik alanda yapılması planlanan aşevi konusunda dilekçe ile belediye müracaat edildi. Kızılay Bodrum Şubesi Başkanı Sait Güllüoğlu, ilçede aşevine ihtiyaç olduğunu söyledi.
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