Muğlalılar dört gözle hizmet bekliyor

Turgutreis Mahallesi'nde pazar esnafını dolaşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip yöresel ürünlerinin tadına baktı. Pazar esnafı ile vatandaşın sorunlarını dileyen ikili, seçilmeleri halinde sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade ettiler.

"PAZAR YERİNİ TAŞIYACAĞIZ"

Ayaydın, pazarcı esnafından ve vatandaşlardan büyük ilgi gördüklerini söyledi. Esnafın yeni yapılan pazaryerinden şikayetçi olduğunu belirten Ayaydın, "Eski pazaryerlerini geri istiyorlar. Turgutreis genelde emeklilerin yaşadığı bir yer. Buraya yürüyerek gelemiyorlar. Hem vatandaş hem de esnaf buranın yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk olduğunu, bu durumun gözden geçirilmesini istiyorlar. Hem esnafın hem halkın arzu ettiği yer neresiyse pazarı oraya taşıyacağız. Halkın ve esnafın arzusunu yerine getireceğiz"" dedi. Sanayi ve çarşı esnafını da ziyaret eden Ayaydın, onlarla sohbet edip seçimlerde destek istedi. Mevcut belediyenin sanayiye hiç bakmadığından yakınan bir vatandaş, "Buranın temizleyeni, sokaklarını süpüreni yok. Sular akmıyor. Bir tanker suya 800 lira harcıyoruz. Nedir bu çilemiz?" dedi. Ayaydın da, "Siz onları süpürecek ve göndereceksiniz. Sen bize oy ver. Sana bugüne kadar çektirenlerden, su getirmeyenlerden, yolunuzu yapmayanlardan, sokaklarınızı temizlemeyenlerden hesap soracağız." diye cevap verdi.

HİÇBİR HİZMET VERİLMİYOR

Bodrum'un en kalabalık mahallelerinden Turgutreis'te yol, su ve temizlik hizmeti olmadığını ifade eden Aydın Ayaydın, "Halk perişan vaziyette. Bugün bize olağan üstü bir ilgi var. Neden bu ilgi var. Çünkü burası mevcut belediye hizmetlerinden hiç nasibini alamamış. Herkes belediye hizmetlerinden şikayetçi. Biz de yıllardır buraya gelmeyen hizmeti getirmek için Bodrum'un tüm mahallelerinde, Muğla'nın tüm ilçelerinde halkla beraber olacağız. Onların sorunlarını çözmek için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bütün derdimiz vatandaşların ihtiyaçlarını cevaplandırmak" şeklinde konuştu. Bölgedeki bir taksi durağını da ziyaret eden Ayaydın, seçilmesi halinde ilk yapacağı işin taksicilerin sorunlarını çözmek olacağını söyledi. Şoförlerin zor şartlar altında çalıştığını bildiğini belirten Ayaydın, "Çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Vatandaşın da ulaşımdan kaynaklı birtakım sıkıntıları olduğunu da biliyorum. Sizi ve vatandaşları dinleyip ortak bir yolla sıkıntıları ortadan kaldırmak için var gücümle çalışacağım. Mehmet Tosun ile kol kola girip halkın bütün sorunlarını gidereceğiz." diye konuştu.