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Haberler Muğla Damacanayla mazot çalarken yakalandı

Damacanayla mazot çalarken yakalandı

Muğla’nın Milas ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bir kamyonetin yakıt deposundan damacana ile mazot çalan hırsız mahalle bekçilerine suçüstü yakalandı.

İHA
Damacanayla mazot çalarken yakalandı

Muğla'nın Milas Hamdi Mergen Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir kamyonetin yakıt deposundan damacana yardımıyla mazot çalındığını fark eden çarşı ve mahalle bekçileri olaya müdahale ederek bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Bölgede yapılan çalışmada,başka bir kamyonun da akaryakıt deposunun zorlandığı ve mazot döküntülerinin olduğu tespit edildi. Olayda, araç sahiplerinin 8 bin 500 TL maddi zarara uğradığı iddia edilirken, C.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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